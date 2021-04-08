Киев, , 13:48 — REGNUM Глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что готов применить личное оружие против российских военных возле своего дома. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Украина 24».

Журналист Дмитрий Гордон спросил Кравчука, готов ли тот стрелять из личного огнестрельного оружия, «если кто-то с парашютами начнёт спрыгивать возле его дома с российскими флагами». Политик ответил утвердительно и подчеркнул, что сам применит боевое оружие, находящееся у него дома.

«Использую обязательно», — ответил Кравчук.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский полковник, экс-спикер минобороны по вопросам конфликта в Донбассе Андрей Лысенко заявил, чтоРоссия готовиться к возможному наступлению на Украину.

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