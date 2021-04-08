Минск, , 13:41 — REGNUM Протокол с порядком осуществления взаимодействия в 2021 году подписали делегации министерств обороны России и Белоруссии по итогам 59-е заседания совместной консультативной группы по вопросам контроля над вооружениями. Об этом 8 апреля сообщила пресс-служба минобороны Белоруссии.

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"В частности, были согласованы вопросы проведения совместной инспекционной деятельности по Венскому документу 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности в условиях продолжающейся пандемии коронавирусной инфекции, а также вопросы дальнейшей реализации Договора по открытому небу в рамках группы государств Республика Беларусь — Российская Федерация», — сказано в официальном сообщении.

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Стороны также определили порядок взаимодействия по обеспечению иностранной инспекционной деятельности в период подготовки и проведения в 2021 году на территории Белоруссии российско-белорусского стратегического учения вооруженных сил «Запад-2021».

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