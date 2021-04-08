Анкара, , 13:41 — REGNUM Обвинения в адрес Анкары по поводу инцидента со стульями на встрече президента страны Тайипа Реджепа Эрдогана с главой Еврокомисии Урсулой фон дер Ляйен являются несправедливыми. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

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Глава турецкого внешнеполитического ведомства подчеркнул, что протокол проведения встречи был проработан и согласован с Брюсселем.

«Мы не в первый раз принимаем иностранных гостей, и традиционное турецкое гостеприимство известно во всём мире», — отметил глава МИД Турции.

Чавушоглу добавил, что на состоявшейся 6 апреля в Анкаре встрече «всё было согласно принятым международным правилам и обычному протоколу».

Министр пояснил, что перед любой встречей сотрудники протокола обеих сторон прорабатывают детали, что было сделано и в этот раз. При этом Турция удовлетворила все высказанные Брюсселем требования, заверил Чавушоглу.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в ходе визита в Анкару осталась без стула. Два стоящих в зале кресла заняли Эрдоган и глава Евросовета Шарль Мишель. А фон дер Ляйен досталось только место на диване сбоку.