Славянск-на-Кубани, Краснодарский край, , 13:41 — REGNUM Захоронение воина, относящееся к XII—XIII вв., обнаружено во время раскопок территории будущего строительства дороги А-289 в Славянском районе Краснодарского края, сообщили 8 апреля в пресс-службе Управления автомобильных дорог «Тамань».

На глубине около метра археологи обнаружили глиняную кремационную урну эпохи средневековья, с погребальным инвентарём и свернутую в несколько оборотов железную саблю.

«Находка относится к периоду XII—XIII вв., связана с племенами зихско-касожского круга и является частью достаточно крупного грунтового могильника. Теперь археологам предстоит определить площадь захоронения и выполнить спасательные археологические работы в границах полосы отвода строящегося объекта», — рассказал заместитель начальника отдела научно-исследовательских работ ООО «ИТЦ Специальных работ», кандидат исторических наук Павел Соколов.

Трасса А-289 пройдёт от Краснодара через Славянск-на-Кубани к Крымскому мосту. На данный момент на территории будущего строительства проводится комплекс подготовительных работ, включающий в себя и археологические исследования.