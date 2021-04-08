Москва, , 13:41 — REGNUM В связи с инцидентом вокруг сервиса Zoom спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал отечественных разработчиков платформ для видеоконференций.

«Вижу назревший вопрос после того, как высказался в поддержку отечественного ПО: а какие качественные аналоги есть у российских IT-компаний? Отвечу: есть свой ресурс у Яндекса — Яндекс. телемост; есть совместная разработка Mail.ru Group и Ростелекома — Сферум; Сбер создал сервис видеозвонков — Сбермитап; своя платформа есть и у отечественных социальных сетей — ВКонтакте и Одноклассников» — отметил Володин в ТГ-канале.

Кроме того: Володин призвал быть готовыми к отказу ряда IT-гигантов работать в России

Он подчеркнул, что для России важна открытость и диалог, а ключевым требованием парламентарии считают защиту прав и персональных данных граждан Российской Федерации.

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Совершенно очевидно, что российским пользователям есть из чего выбирать, отметил спикер Госдумы.

Эксперты также выделяют ряд других решений — VideoMost, Vinteo, Vudu Space и так далее.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, накануне популярный в пандемию коронавируса американская компания Zoom Video Communications, предоставляющая услуги видеоконференций, запретила дистрибьюторам продавать доступ к сервису органам власти и компаниям с государственным участием в России и СНГ. Позже в компании заверили, что готовы продавать доступ к сервису российским госкомпаниям напрямую. В то же время Роскомнадзор рекомендовал российским пользователям перейти на отечественные аналоги.

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