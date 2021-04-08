Бишкек, , 13:40 — REGNUM Спецслужбы Киргизии подозревают в незаконном обогащении судью Бишкекского городского суда Миру Джеенбекову — родную сестру экс-председателя фонда госимущества Равшана Джеенбекова. Об этом сообщили в госкомитете нацбезопасности республики.

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По версии следствия судья Джеенбекова, официально не имея источников дохода достаточных для приобретения многочисленных объектов дорогостоящего имущества, купила 74 элитные квартиры, 19 коммерческих помещений, 10 парковочных мест и земельные участки в так называемом «золотом квадрате» киргизской столицы.

В ГКНБ утверждают, что для сокрытия следов незаконного обогащения она оформляла договоры купли-продажи на это имущество на близких родственников и других подставных лиц, которые также не имеют подтвержденных законных источников доходов.

В ведомстве отмечают, что по итогам расследования материалы уголовного дела будут направлены в генеральную прокуратуру для внесения представления в судейскую дисциплинарную комиссию для получения согласия на привлечение судьи Миры Джеенбековой к уголовной ответственности. Отметим, что родной брат Миры Джеенбековой — известный оппозиционный политик Равшан Джэнбеков опубликовал в Facebook пост, в котором заявил о невиновности сестры.»Мира не приближённая судья властей и всего лишь 4 года в суде. Она — сестренка оппозиционного политика и никак не могла решать какие то дела в суде и заниматься коррупцией».

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