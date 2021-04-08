Москва, , 13:40 — REGNUM Рослесхоз получит полномочия за выполнение авиационных работ по охране лесов на Байкальской природной территории, заявил 8 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

По словам Мишустин, леса на Байкале «горят постоянно», сложная ситуация в Иркутской области и в Бурятии.

«Чтобы повысить эффективность борьбы с пожарами на Байкале дополняем полномочия Рослесхоза. Агентство будет отвечать за выполнение авиационных работ по охране лесов на этой территории», — сказал он.

В целом в России более 200 заповедников, заказников и национальных парков, отметил Мишустин.

«Обнаружить и вовремя потушить там огонь — задача не простая. Без поддержки авиации не обойтись», — уверен премьер-министр.