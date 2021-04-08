Кагальницкий район, , 13:37 — REGNUM Прокуратура Ростовской области начала проверку сообщения о смерти хуторянина в ожидании бригады медиков. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве.

По некоторым данным, на хуторе Родники Кагальницкого района по бездорожью не смог проехать автомобиль скорой помощи. Пациент в ожидании медиков скончался.

«Прокуратурой Ростовской области организована проверка соблюдения требований федерального законодательства в части содержания автомобильных дорог, по окончании которой будут приняты меры прокурорского реагирования», — уточнили в ведомстве.

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