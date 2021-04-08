Томск, , 13:37 — REGNUM По состоянию на 8 апреля в Томской области коронавирус выявлен у 31 594 человек, в том числе за прошедшие сутки подтверждено 23 случая заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном оперативном штабе.

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За сутки коронавирусную инфекцию победили 33 томича. За весь период пандемии в Томской области выздоровели 30 548 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля в регионе выявили 27 носителей коронавируса, выздоровели 35 человек.

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