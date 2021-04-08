Кызыл, , 13:36 — REGNUM В Туве завершился процесс над бывшим директором МУП «Чалааты» села Ак-Чыраа Овюрского района. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, его обвиняли в хищении вверенных средств в крупном размере.

По данным следствия, с января 2017 года по май 2018-го он использовал своё служебное положение и присвоил почти 590 тыс. рублей, причинив ущерб администрации района на эту сумму.

Судья признал подсудимого виновным и назначил ему штраф в размере 40 тыс. рублей.

«Кроме того, с осужденного в пользу муниципального образования «Овюрский кожуун» Республики Тыва будет взыскана сумма причиненого материального ущерба в размере 588 604 рублей. Приговор суда вступил в законную силу», — отметили в управлении.

Читайте также: Замначальника следственного управления МВД Тувы обвинили в получении взятки