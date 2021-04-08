Губернатор Ульяновской области объяснил своё прошение об отставке
Ульяновск, 8 апреля, 2021, 13:36 — ИА Регнум. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов планирует баллотироваться в Госдуму, в связи с чем попросил президента принять его отставку с поста «по собственному желанию». Об этом глава региона сообщил на своей странице в «Фейсбуке».
61-летний Сергей Морозов, который руководит регионом с 2004 года, обратился к жителям по «судьбоносному поводу». По его словам, он хочет «принести пользу региону в новом статусе», в связи с чем планирует участвовать в выборах в Госдуму. Поэтому попросил Владимира Путина «принять отставку с поста губернатора региона по собственному желанию».
Ульяновский губернатор также заявил, что он «гордится тем, что сделано мной и большой командой», назвав в числе ключевых достижений новый мост через Волгу, сохранение авиапрома и автомобильной промышленности, открытие новых производств, строительство социально-культурных объектов.
Сергей Морозов выразил надежду на то, что «новая команда сможет сохранить лучшее» и «придать импульс для нового качественного развития области».
Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2021 года Сергей Морозов заявлял о готовности выдвинуться на новый губернаторский срок. Он тогда отмечал, что мог бы сделать «ещё очень много добрых дел», но для переизбрания«должна быть воля населения», а также «поддержка федеральных властей, в том числе лично президента».
Справка ИА REGNUM. Сергей Иванович Морозов родился 6 сентября 1959 года в Ульяновске. После окончания средней школы работал станочником на мебельной фабрике, затем служил на Тихоокеанском флоте, заочно окончил Всесоюзный юридический институт по специальности «правоведение». Кандидат экономических наук.
В 1981 году начал работать в органах внутренних дел, пройдя путь от инспектора уголовного розыска РОВД до руководителя спецподразделения УВД Ульяновской области по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. В 1995 году возглавил УВД города Димитровграда. В декабре 2000 года избран главой Димитровграда, в декабре 2004 года стал главой администрации Ульяновской области.
В марте 2006 года его кандидатуру в качестве претендента на пост губернатора Ульяновской области внёс Владимир Путин, депутаты Законодательного собрания утвердили это решение. 28 февраля 2011 года его кандидатуру в качестве губернатора внёс Дмитрий Медведев, 6 марта на внеочередном заседании депутаты утвердили Сергея Морозова на посту главы Ульяновской области.
18 сентября 2016 года народным голосованием избран губернатором Ульяновской области. При явке 52,29% Сергея Морозова поддержали 54,34% избирателей.