Ульяновск, 8 апреля, 2021, 13:36 — ИА Регнум. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов планирует баллотироваться в Госдуму, в связи с чем попросил президента принять его отставку с поста «по собственному желанию». Об этом глава региона сообщил на своей странице в «Фейсбуке».

Ulgov.ru Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов

61-летний Сергей Морозов, который руководит регионом с 2004 года, обратился к жителям по «судьбоносному поводу». По его словам, он хочет «принести пользу региону в новом статусе», в связи с чем планирует участвовать в выборах в Госдуму. Поэтому попросил Владимира Путина «принять отставку с поста губернатора региона по собственному желанию».

«Полагаю, что, работая на благо жителей области в Государственной думе, смогу принести там больше пользы и эффективнее продвигать на федеральном уровне проекты развития региона. Именно желанием сосредоточиться на продвижении интересов жителей Ульяновской области в федеральном парламенте и обусловлена моя просьба к главе государства о добровольной отставке с поста губернатора», — говорится в обращении.

Ульяновский губернатор также заявил, что он «гордится тем, что сделано мной и большой командой», назвав в числе ключевых достижений новый мост через Волгу, сохранение авиапрома и автомобильной промышленности, открытие новых производств, строительство социально-культурных объектов.

Сергей Морозов выразил надежду на то, что «новая команда сможет сохранить лучшее» и «придать импульс для нового качественного развития области».

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2021 года Сергей Морозов заявлял о готовности выдвинуться на новый губернаторский срок. Он тогда отмечал, что мог бы сделать «ещё очень много добрых дел», но для переизбрания«должна быть воля населения», а также «поддержка федеральных властей, в том числе лично президента».