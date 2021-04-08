Джакарта, , 13:35 — REGNUM Штаб национальной полиции Индонезии направил служебных собак для поддержки усилий по поиску жертв наводнений и оползней на островах Адонара и Лембата в провинции Восточная Нуса-Тенггара, сообщает Antara.

В полиции отметили, что три собаки-ищейки были доставлены на остров Адонара и еще три — на остров Лембата.

Поиск жертв стихийного бедствия в этом районе затруднен из-за ограниченного количества тяжелого оборудования.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии приказал своим сотрудникам отправить предметы первой необходимости в пострадавшие от стихийного бедствия районы Восточной Нуса-Тенггары.

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