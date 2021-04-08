Дамаск, , 13:33 — REGNUM Пять человек погибли и шестеро пострадали в результате артиллерийского обстрела мирных жителей в Сирии, сообщили в российском центре по примирению враждующих сторон.

Населенные пункты в округе Телль-Рифат провинции Алеппо были обстреляны орудиями, расположенными на территории, подконтрольной вооруженным силам Турции.

Артиллерийские удары наносились по мирным жителям 7 апреля с 18:30 до 19:10 мск. Среди пострадавших оказались двое детей.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля четверо сирийских военных пострадали в результате обстрела Дамаска военно-воздушными силами Израиля.

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