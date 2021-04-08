Москва, , 13:31 — REGNUM «Чёрным лесорубам» не удастся уйти от ответственности, заявил 8 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.

Он сообщил, что правительство продолжает работу по декриминализации лесной отрасли.

«Теперь даже появление в лесу «чёрных лесорубов» с соответствующей техникой будет приравниваться к заготовке древесины. Им не удастся уйти от административной ответственности», — отметил Мишустин.

Глава правительства рассказал, что подготовлены поправки в Лесной кодекс и законодательство о местном самоуправлении, разграничивающие полномочия органов власти в сфере лесоустройства, а также устанавливаются нормы, стимулирующие развитие биржевых торгов по древесине.