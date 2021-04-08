Челябинск, , 13:31 — REGNUM В Челябинской области задержали 7,5 тонн апельсинов, заражённых средиземноморской плодовой мухой. Партия фруктов из Турции направлялась в Казахстан, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Опасная партия была выявлена 7 апреля. Это первый случай обнаружения данного вредителя с начала года.

Вывоз апельсинов в Казахстан был запрещён. Теперь владельцу груза предстоит обеззаразить товар или уничтожить.

Средиземноморская плодовая муха повреждает плоды яблони, сливы, абрикоса, томата, черешни и более 200 видов других растений. Личинки, питаются плодами и влекут их преждевременное опадение. А повреждение кожуры при кладке яиц вызывает гниение плодов и развитие плесени.