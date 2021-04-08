Акбулак, Оренбургская область, , 13:30 — REGNUM В Оренбургской области в исправительной колонии строгого режима, расположенный на территории расположенной в Акбулаке, группа заключенных объявила голодовку, сообщает УФСИН по региону.

По данным ведомства, участниками акции протеста стали заключенные, которых водворили в штрафной изолятор за нарушение установленного порядка отбывания наказания. Они написали заявление об отказе принимать пищу.

Свой поступок преступники объяснили несогласием с законными действиям администрации и выдвинули требования, противоречащие правилам внутреннего распорядка учреждения.

«Данная акция направлена на дестабилизацию деятельности учреждения. Физическая сила и специальные средства в отношении осужденных не применялись, конфликтных ситуаций не возникало», — подчеркнули в УФСИН РФ по Оренбургской области.

Колония работает в штатном режиме. О происшествии проинформированы прокуратура, органы следствия и омбудсмен по правам человека.