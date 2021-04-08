Пекин, , 13:34 — REGNUM Исчерпывающую информацию об опытах, которые осуществляются в американских военных биологических лабораториях на Украине и в Форт-Детрике, должен предоставить международному сообществу Вашингтон. Об этом 8 апреля заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«Мы надеемся, что соответствующие страны и США займут ответственную и открытую позицию, начнут сотрудничество со Всемирной организацией здравоохранения и пригласят ее экспертов для совершения научных исследований по поиску источников происхождения коронавируса в США, как это ранее сделал Китай», — сказал он.

Также официальный представитель китайского МИД обратил внимание на то, что Россия в недавнем времени снова задала вопрос американской стороне по поводу ее военной и биологической деятельности в Форт-Детрике и на Украине и отметил, что другие страны «также заявили об аналогичной обеспокоенности».

«Возьмите для примера Украину. США создали 16 биологических лабораторий только на Украине. Почему США создают так много лабораторий по всему миру, и чем они там занимаются, в том числе в Форт-Детрике?», — добавил Лицзянь.

Кроме того, он отметил, что США — это единственная страна, все еще блокирующая создание механизма верификации в рамках Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении 1972 года.

«Мы вновь призываем США занять ответственную позицию и ответить на обеспокоенность мирового сообщества, а также дать исчерпывающие объяснения о том, что они делают в этих лабораториях, а также ответить на просьбы о создании механизма верификации такой деятельности», — подчеркнул китайский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что власти США не обсуждали со своими союзниками вопрос совместного бойкота намеченных на 2022 год Олимпийских игр в Пекине.