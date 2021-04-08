Москва, , 13:30 — REGNUM Российская валюта 7 апреля ощутила на себе мощное давление, обновив минимумы начала ноября в парах с долларом и евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

«Впоследствии котировки откатились, но общей картины это не поменяло — рубль остается во власти геополитических рисков, которые заставляют инвесторов избавляться в том числе от ОФЗ, что дополнительно сказывается на курсе нашей валюте.

Сегодня рубль открылся гэпом вверх на технической коррекции, но тут же вернулся к снижению, что неудивительно, учитывая дальнейшее усугубление отношений с Западом.

Новым поводом для беспокойства стало сообщение о том, что администрация Байдена готовит новые санкции в отношении России.

Скорее всего, ограничения снова будут поверхностными и не будут носить секторальный характер, однако сам факт усиления давления напоминает инвесторам о рисках введения запрета на покупку новых ценных бумаг российского госдолга.

На этот фактор накладывается ситуация вокруг Донбасса, что подпитывает девальвационный тренд нашей валюты.

Доллар, который 7 апреля, а касался отметки 77,88 руб., сегодня, 8 апреля, встретил поддержку в районе 76,60 руб., откуда вернулся выше уровня 77 руб. и в краткосрочной перспективе продолжит метить на отметку 78 руб., которая преграждает путь к 80 руб.

Пара евро/рубль после скачка в зону 92,50 руб. скорректировалась, но уже возвращается в область 92 руб., которая сегодня выступает в роли ближайшей цели быков по евро», — считает эксперт.

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