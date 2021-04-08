Ростов-на-Дону, , 13:30 — REGNUM В Ростове-на-Дону задержан журналист и блогер Игорь Хорошилов. Уполномоченный по правам предпринимателей заключенных под стражу в РФ Александр Хуруджи связал произошедшее с обысками в офисе концерна «Покровский».

"В Ростове-на-Дону задержан журналист Игорь Хорошилов. Предварительная информация, по заявлению адвокатов концерна «Покровский». У его матери дома проведен обыск с изъятием компьютерной техники и средств связи», — написал Хуруджи на своей странице в Facebook.

Более подробной информации пока нет.

ИА REGNUM напоминает, что ранее уполномоченныйпри президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов подтвердил информацию об обысках, с которыми силовики нагрянули в офис концерна «Покровский» в Ростове-на-Дону. Владельца концерна Андрея Коровайко и нескольких его подчинённых подозревают в вымогательстве имущества, рейдерских захватах сельхозпредприятий.