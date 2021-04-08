Москва, 8 апреля 2021, 13:28 — REGNUM Российская сторона давно поняла, что в Соединённых Штатах далеко не всегда понимают, что происходит в мире. Об этом говорится 8 апреля в сообщении Министерства иностранных дел РФ в телеграмм-канале.
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Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта главнокомандующий вооружённых сил Украины, генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что Россия наращивает войска вдоль границы с Украиной. По его словам, войска Россия собирает под видом подготовки к учениям «Запад-2021» и может сосредоточить до 25 батальонных тактических групп дополнительно к 28 уже имеющимся в этом районе.
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Обеспокоенность «ростом российской военной активности» у границ с Украиной в ходе недавней встречи высказали представители военных ведомств США, Канады, Литвы, Польши и Великобритании.