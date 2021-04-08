Санкт-Петербург, , 13:35 — REGNUM В Санкт-Петербурге девушка с инвалидностью, находящаяся в сопровождении работников метрополитена, упала с эскалатора на станции «Спортивная» и ударилась головой. Инцидентом заинтересовалась прокуратура города, а в Петербургском метрополитене проведена служебная проверка.

Как сообщает 8 апреля пресс-служба городской прокуратуры, ведомство проверит соблюдение требований федерального законодательства о социальной защите прав инвалидов, а также даст оценку действиям сотрудников петербургского метрополитена, осуществляющих организацию и сопровождение инвалида.

«Вопрос о принятии мер прокурорского реагирования будет решен после завершения всех проверочных мероприятий», — говорится в сообщении.

В свою очередь в пресс-службе Петербургского метрополитена сообщил ИА REGNUM, что инцидент с падением пассажира произошел днем 2 апреля. В тот день к работникам метрополитена поступила заявка на сопровождение пассажирки с нарушением функций опорно-двигательного аппарата со станции «Спортивная» до «Международная». Пассажирка передвигалась с использованием ходунков.

«При сопровождении на эскалаторе станции при сходе с него пассажирка шагнула в сторону сходной площадки эскалатора, при этом ногу поставила на движущуюся ступень, в результате чего запнулась о гребенку эскалатора и начала падать вперед», — рассказали в пресс-службе метрополитена.

Как заверили в администрации метрополитена, сопровождающий сотрудник метро пытался подхватить пассажирку, что «несколько сгладило последствия ее падения».

«Женщина ударилась головой о стойку колес ходунков, — отметили в пресс-службе. — Мероприятия по предупреждению подобных случае в настоящее время прорабатываются».

Как сообщает издание «Фонтанка», 23-летняя потерпевшая получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и ушибы.