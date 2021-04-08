Пекин, , 13:31 — REGNUM Шведская компания Volvo проведёт премьеру обновлённого кроссовера XC60 на автосалоне в Шанхае 19 апреля 2021 года. Об этом сообщается на сайте NJcar.ru.

Обновлённое авто производитель оснастил иной решёткой радиатора, модернизированной головной оптикой и новым более широким передним бампером. Внутри машины имеются цифровая «приборка», электронный селектор коробки передач и мультимедийная система с более крупным дисплеем.

В моторной линейке XC60 появились три силовые установки. Основной агрегат — это двухлитровый турбированный двигатель производительностью 197 «лошадей». Кроме того, доступны версии модели с двигателями мощностью 250 и 392 л. с. Крутящий момент от «движка» передаётся на все четыре колеса через восьмискоростной «автомат».

Ранее компания Volvo создала рестайлинговый кроссовер XC60 с доработанной решёткой радиатора, модернизированным передним бампером и оригинальными дискам. Также обновлённый XC60 получил усовершенствованный помощник Advanced Driver Assistance Systems.

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