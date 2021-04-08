8 апреля 2021 | Время чтения 1 мин

Санкт-Петербург, , 14:11 — REGNUM На Дворцовой площади Санкт-Петербурга в четверг, 8 апреля, состоялась тренировка сводного военного оркестра, который станет участником военного парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2021 года — ничуть не менее важным участником, чем военнослужащие в парадных колоннах и боевая техника.

Тренировка сводного военного оркестра в рамках подготовки к параду Дарья Драй © ИА REGNUM

Дирижер во время тренировки сводного военного оркестра на Дворцовой площади Дарья Драй © ИА REGNUM

В состав сводного оркестра вошли музыкальные коллективы военных вузов, воинских частей Западного военного округа и других силовых ведомств, дислоцированных в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Руководит сводным оркестром начальник военно-оркестровой службы Западного военного округа подполковник Павел Гернец.

Дирижер во время тренировки сводного военного оркестра на Дворцовой площади Дарья Драй © ИА REGNUM

Во время тренировки сводного военного оркестра на Дворцовой площади Дарья Драй © ИА REGNUM

Этот офицер будет в первый раз управлять таким музыкальным коллективом. Ранее он участвовал в парадах и в Петербурге, и в Москве, но как командующий большим сводным оркестром выступит впервые, отмечает телеканал «Санкт-Петербург».

Тренировка сводного военного оркестра в рамках подготовки к параду Дарья Драй © ИА REGNUM

Тренировка сводного военного оркестра в рамках подготовки к параду Дарья Драй © ИА REGNUM

Музыкант во время тренировки сводного военного оркестра на Дворцовой площади Дарья Драй © ИА REGNUM

"В нашем исполнении прозвучит 51 музыкальное произведение, среди которых два новых в этом году», — сказал Павел Гернец в интервью телеканалу. Он добавил, что в составе сводного оркестра — 16 коллективов, в том числе два оркестра Федеральной службы войск национальной гвардии.

Музыкант во время тренировки сводного военного оркестра на Дворцовой площади Дарья Драй © ИА REGNUM

Музыкант во время тренировки сводного военного оркестра на Дворцовой площади Дарья Драй © ИА REGNUM

Музыкант во время тренировки сводного военного оркестра на Дворцовой площади Дарья Драй © ИА REGNUM

Сегодня на Дворцовой площади личный состав сводного оркестра выполнял свои «боевые задачи» — добивался идеального созвучия, мелодичности и гармоничности при исполнении военных маршей, а также отрабатывал строевые приемы при движении и на месте. А также вносил поправки в своё исполнение с учетом акустики Дворцовой площади.

Тренировка сводного военного оркестра в рамках подготовки к параду Дарья Драй © ИА REGNUM

Музыкальные инструменты на Дворцовой площади Дарья Драй © ИА REGNUM

Музыкальные инструменты на Дворцовой площади Дарья Драй © ИА REGNUM Музыкальные инструменты на Дворцовой площади Дарья Драй © ИА REGNUM