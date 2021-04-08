Санкт-Петербург, 8 апреля 2021, 14:11 — REGNUM На Дворцовой площади Санкт-Петербурга в четверг, 8 апреля, состоялась тренировка сводного военного оркестра, который станет участником военного парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2021 года — ничуть не менее важным участником, чем военнослужащие в парадных колоннах и боевая техника.

Тренировка сводного военного оркестра в рамках подготовки к параду
Тренировка сводного военного оркестра в рамках подготовки к параду
Дарья Драй © ИА REGNUM
Дирижер во время тренировки сводного военного оркестра на Дворцовой площади
Дирижер во время тренировки сводного военного оркестра на Дворцовой площади
Дарья Драй © ИА REGNUM

В состав сводного оркестра вошли музыкальные коллективы военных вузов, воинских частей Западного военного округа и других силовых ведомств, дислоцированных в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Руководит сводным оркестром начальник военно-оркестровой службы Западного военного округа подполковник Павел Гернец.

Дирижер во время тренировки сводного военного оркестра на Дворцовой площади
Дирижер во время тренировки сводного военного оркестра на Дворцовой площади
Дарья Драй © ИА REGNUM
Во время тренировки сводного военного оркестра на Дворцовой площади
Во время тренировки сводного военного оркестра на Дворцовой площади
Дарья Драй © ИА REGNUM

Этот офицер будет в первый раз управлять таким музыкальным коллективом. Ранее он участвовал в парадах и в Петербурге, и в Москве, но как командующий большим сводным оркестром выступит впервые, отмечает телеканал «Санкт-Петербург».

Тренировка сводного военного оркестра в рамках подготовки к параду
Тренировка сводного военного оркестра в рамках подготовки к параду
Дарья Драй © ИА REGNUM
Тренировка сводного военного оркестра в рамках подготовки к параду
Тренировка сводного военного оркестра в рамках подготовки к параду
Дарья Драй © ИА REGNUM
Музыкант во время тренировки сводного военного оркестра на Дворцовой площади
Музыкант во время тренировки сводного военного оркестра на Дворцовой площади
Дарья Драй © ИА REGNUM

"В нашем исполнении прозвучит 51 музыкальное произведение, среди которых два новых в этом году», — сказал Павел Гернец в интервью телеканалу. Он добавил, что в составе сводного оркестра — 16 коллективов, в том числе два оркестра Федеральной службы войск национальной гвардии.

Музыкант во время тренировки сводного военного оркестра на Дворцовой площади
Музыкант во время тренировки сводного военного оркестра на Дворцовой площади
Дарья Драй © ИА REGNUM
Музыкант во время тренировки сводного военного оркестра на Дворцовой площади
Музыкант во время тренировки сводного военного оркестра на Дворцовой площади
Дарья Драй © ИА REGNUM
Музыкант во время тренировки сводного военного оркестра на Дворцовой площади
Музыкант во время тренировки сводного военного оркестра на Дворцовой площади
Дарья Драй © ИА REGNUM

Сегодня на Дворцовой площади личный состав сводного оркестра выполнял свои «боевые задачи» — добивался идеального созвучия, мелодичности и гармоничности при исполнении военных маршей, а также отрабатывал строевые приемы при движении и на месте. А также вносил поправки в своё исполнение с учетом акустики Дворцовой площади.

Тренировка сводного военного оркестра в рамках подготовки к параду
Тренировка сводного военного оркестра в рамках подготовки к параду
Дарья Драй © ИА REGNUM
Музыкальные инструменты на Дворцовой площади
Музыкальные инструменты на Дворцовой площади
Дарья Драй © ИА REGNUM
Музыкальные инструменты на Дворцовой площади
Музыкальные инструменты на Дворцовой площади
Музыкальные инструменты на Дворцовой площади
Дарья Драй © ИА REGNUM
Музыкальные инструменты на Дворцовой площади
Дарья Драй © ИА REGNUM
Музыкальные инструменты на Дворцовой площади
Музыкальные инструменты на Дворцовой площади
Дарья Драй © ИА REGNUM