Глава МИД Польши прибыл в Киев
Киев, 8 апреля, 2021, 13:27 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау прибыл с визитом на Украину. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 8 апреля на своей странице в социальной сети Twitter.
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Збигнев Рау
По его словам, Рау специально скорректировал планы, чтобы встретиться с украинским коллегой.
«Цель: укрепление украинско-польского стратегического партнёрства на фоне обострения ситуации с безопасностью», — написал Кулеба.
Он также отметил, что Польша является давним союзником Украины и её надёжным другом.
Напомним, ранее стало известно, что одним из вопросов, которые обсудят министры иностранных дел Польши и Украины, будет ситуация в Донбассе.