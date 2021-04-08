Киев, 8 апреля, 2021, 13:27 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау прибыл с визитом на Украину. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 8 апреля на своей странице в социальной сети Twitter.

Vargunn Збигнев Рау

По его словам, Рау специально скорректировал планы, чтобы встретиться с украинским коллегой.

«Цель: укрепление украинско-польского стратегического партнёрства на фоне обострения ситуации с безопасностью», — написал Кулеба.

Он также отметил, что Польша является давним союзником Украины и её надёжным другом.

Напомним, ранее стало известно, что одним из вопросов, которые обсудят министры иностранных дел Польши и Украины, будет ситуация в Донбассе.