Улан-Удэ, , 13:26 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ потребление угля за 2020 год составило около 200 тыс. тонн. По словам зампреда проектно-аналитического комитета Евгения Базарова, доля угля в отоплении частных домов в последние годы растёт, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

«Нарастает тревожная тенденция — за пять лет доля угля в отоплении частных домов выросла на 10%. Через несколько лет она увеличится до 50%, что ещё более негативно скажется на состоянии атмосферы», — отметил он.

Для решения проблемы региональные парламентарии намерены поднять вопрос о стимулировании перехода жителей на бездымное топливо. Эксперимент по его использованию в 20 домах предварительно признан успешным. По словам депутата Михаила Степанова, при его использовании дыма практически не видно.

Между тем, для замещения 200 тыс. тонн угля необходимо минимум 100 тыс. тонн полукокса. Представители СибНИИуглеобогащения к настоящему времени провели предварительное технико-экономическое обоснование о возможности производства его на одной из котельных Улан-Удэ.

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