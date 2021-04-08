Бишкек, , 13:25 — REGNUM В 2020 году правоохранительные органы столицы Киргизии зарегистрировали 92 случая похищения девушек и возбудили по ним уголовные дела. Об этом на пресс-конференции заявил начальник следственной службы ГУВД Бишкека Нурлан Утемисов.

По его словам, 75 таких дел были прекращены, и лишь 8 направлены в суд. Еще 9 дел о «кражах невест» продолжают расследовать.

Представитель столичного управления внутренних дел отметил, что относительно недавно в законодательство Киргизии внесли изменения, согласно которым теперь нельзя закрыть уголовное дело даже если родственники похищенной девушки подадут встречное заявление.

«Но на практике бывает разное, например, звонок о краже может поступить от родителей, а потом выясняется, что девушка добровольно уезжает с парнем и выходит замуж. Такие дела прекращаются», — резюмировал Утемисов.

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