Варшава, , 13:25 — REGNUM Уже в текущем месяце школьники в Польше могут вернуться за парты. Об этом сообщил 8 апреля министр образования Польши Пшемыслав Чарнек в эфире Polskie Radio 24.

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«В Польше привито от COVID-19 уже более 500 тысяч учителей. Планируется, что до конца апреля все желающие учителя будут привиты. Это важное условие. Поэтому мы можем рассматривать вариант возвращения учеников в школы еще в апреле. Вторым условием выступает, конечно, эпидемическая ситуация. Если некоторое снижение распространения SARS-CoV-2 закрепится и станет тенденцией, если хотя бы на протяжении двух недель число новых заражений в сутки не будет превышать 5 тысяч — тогда мы поднимем вопрос возвращения очного обучения», — заявил Чарнек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее польское правительство приняло решение продлить в стране локдаун с сохранением всех текущих ограничений до 18 апреля. Среди ограничений предусмотрено дистанционное обучение в школах и вузах.