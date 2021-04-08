Сеул, , 13:26 — REGNUM 8 апреля в Сеуле состоялась встреча министра обороны Южной Кореи Со Ука и его индонезийского коллеги Прабово Субианто. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского оборонного ведомства.

По их словам, стороны обсудили пути развития сотрудничества в сфере обороны и безопасности, включая ситуацию на Корейском полуострове.

В ходе часовой встречи министры договорились провести встречу представителей внешнеполитических и оборонных ведомств в формате «2+2» и расширить образовательные обмены.

Представители двух стран также сошлись во мнении относительно того, что совместный проект по разработке истребителя KF-X символизирует прочные доверительные отношения между странами и подчеркнули необходимость солидарности и сотрудничества международного сообщества в деле борьбы с пандемией коронавируса и в сфере региональной безопасности.

Со Ук также пригласил высокопоставленных лиц Индонезии принять участие в Сеульском оборонном диалоге, который состоится в сентябре, и Министерской конференции ООН по поддержанию мира, которая состоится в декабре.

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