Пенза, , 13:26 — REGNUM В Пензенской области за 2020 год новой коронавирусной инфекцией заболели 214 беременных. Ни у одной из будущих мам ребенок коронавирусом во время родов не заразился, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

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Совсем недавно пензенским врачам вновь удалось спасти пациентку с обширным поражением легких. Ею оказалась мать троих детей, которая была беременна четвертым ребенком. Женщина почувствовала недомогание на 30-й неделе беременности. Врачи диагностировали у нее двустороннюю полисегментарную пневмонию с поражением легочной ткани более 90% на фоне новой коронавирусной инфекции. Состояние пациентки стремительно ухудшалось, и врачи приняли решение провести экстренную операцию. Спецтранспортом роженицу доставили в пензенский перинатальный центр. Роды проходили в мельцеровском боксе. Затем женщина снова была переведена в ковидный госпиталь. В течение месяца медики и мать четверых детей боролись за жизнь. Наконец-то женщина пошла на поправку и вскоре увидит свою новорожденную дочь.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Карачаево-Черкесии родился здоровый ребенок у женщины с 90%-м поражением легких. Врачам удалось спасти и саму мать, она уже выписана из госпиталя.

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