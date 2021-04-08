Екатеринбург, , 13:26 — REGNUM Муниципальное предприятие «Водоканал» в Екатеринбурге подвергнут аудиту. Об этом заявил глава города Алексей Орлов на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Чиновника спросили, планируется ли передача МУПа в концессию. Мэр ответил, что такой вопрос не обсуждается.

«Но там необходимо провести финансово-экономический аудит», — сказал Орлов.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев допускал, что МУП «Водоканал» в Екатеринбурге могут приватизировать.

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