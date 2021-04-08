Рига, , 13:23 — REGNUM В министерстве здравоохранения Латвии признали грубые нарушения при закупке вакцин против коронавируса, ответственные чиновники понижены в должности и против них начато служебное расследование.

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Как сообщила министр здравоохранения Латвии Даниэль Павлютс местным СМИ, ведется служебное расследование в отношении директора Агентства лекарств Свена Хенкузена, а одна из заместителей министра Дайна Мурмане-Умбрашко понижена в должности. Расследование велось также в отношении заместителя начальника Отдела закупок Департамента финансового управления Национальной службы здоровья Айнара Лацбергса.

Выявлены значительные недостатки при закупке вакцин от коронавируса, а принятие решений или их аргументация были плохо организованы и не были прозрачными, отсутствовала система внутреннего контроля. Также признано, что Хенкузен неверно информировал правительство и руководство министерства о положении дел с вакцинацией и вакцинами. Было сделано это специально или по незнанию, не уточняется.

Расследование деятельности Агентства лекарств Латвии было начато в марте после публикаций в местных СМИ, согласно которым Латвия закупила меньше вакцин производства BioNTech/Pfizer, чем ей было предложено. В то же время упор был сделан на закупку вакцин производства AstraZenecа, к которым слишком много претензий.