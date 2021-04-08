Оренбург, , 13:22 — REGNUM В Оренбургской области проведут капитальный ремонт 13 километров трассы М-5 «Урал». Объявлен аукцион. Его начальная стоимость составляет 1,4 млрд рублей. После публикации ИА REGNUM с критикой по поводу дорогого ремонта ситуацию прокомментировало ФКУ Упрдор «Приуралье» (заказчик).

По данным учреждения, речь идет о двух участках трассы М-5 «Урал» в Оренбургской области: с 400 по 407 км и с 407 по 413 км. Общая протяженность составит 13,072 км. Дорогу отремонтируют до конца 2022 года.

В ходе капитального ремонта специалисты выполнят работы по устройству новой конструкции дорожной одежды, число полос будет увеличено с двух до четырех. Также в нормативное состояние приведут пересечения и примыкания, укрепят откосы насыпи габионными изделиями матрацно-тюфячного типа.

Кроме того, планируется устройство водоотвода с проезжей части, быстротоков трапециидального сечения, строительство круглых металлических гофрированных водопропускных труб, ремонт и удлинение железобетонных водопропускных труб, устройство ливневой канализации.

По мнению заказчика, этот комплекс работ позволит значительно повысить качество и долговечность дорожного покрытия, что крайне важно для федеральной дороги с интенсивной транспортной нагрузкой более 10 тысяч автомобилей в сутки. Также по данным участкам осуществляются ежедневные перевозки работников, перевозка опасных грузов к производственным объектам Оренбурга.

Особое внимание уделят обеспечению безопасности и комфорта для всех участников дорожного движения. На участке автомобильной трассы обустроят тротуары, пешеходные дорожки, посадочные площадки автобусных остановок с автопавильонами, будет установлено новое металлическое бартерное ограждение, парапетное ограждение, пешеходное ограждение перильного типа, 121 дорожных знаков, светофорные объекты с табло обратного отсчета времени, установят датчики движения на опорах светофоров, нанесут горизонтальную разметку термопластиком, выполнят устройство искусственного электроосвещения на данных участках.

Обсуждая объем средств, которые готовы потратить на ремонт участков трассы, пользователи соцсетей иронизировали и предположили, что трассу собираются строить из сусального золота.

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