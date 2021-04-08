Бишкек, , 13:21 — REGNUM Возле здания министерства внутренних дел в столице Киргизии сегодня, 8 апреля, прошел митинг «Остановите фемицид!», участники которого выразили возмущение неэффективностью работы местных правоохранительных органов, допустивших похищение и убийство 26-летней Айзады Канатбековой.

Участие в акции приняли около 400 человек — жители города, депутаты республиканского парламента и правозащитники.

Митингующие потребовали отправить в отставку руководство МВД, наказать милиционеров, которые затягивали процесс поисков похищенной девушки, а также привлечь к ответственности президента Киргизии Садыра Жапарова, который назначил нынешнего министра внутренних дел.

К участникам митинга вышел премьер-министр Улукбек Марипов. Он заявил о том, что власти страны «с горечью восприняли известие о гибели похищенной девушки».

На вопрос о том, кто уйдет в отставку из-за бездействия милиции, допустившей это резонансное преступление, глава правительства отметил, что «расследование ведется».

Недовольные ответом митингующие отреагировали скандированием слова «Кетсин!» («Уходи!»).

По окончании митинга его участники подготовили резолюцию, в которой призвали правоохранительные органы усилить профилактику преступлений против женщин и защиту жертв насилия, повысить осведомленность милиционеров о проблеме кражи невест и принять меры по изменению их стереотипного отношения к проблеме насилия над женщинами, привлекать к уголовной ответственности не только организатора кражи невесты, но и всех его соучастников, включая родителей и других родственников.

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