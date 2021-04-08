Красногорск, , 14:11 — REGNUM В Подмосковье три научных центра получат гранты Российского научного фонда на проведение исследований в области генетики. Об этом 8 апреля сообщается на сайте правительства Московской области.

Финансовая поддержка была выделена в рамках конкурсного отбора «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований по поручениям (указаниям) президента РФ». В общей сложности на исследования по этой программе выдали 11 грантов. В Подмосковье их получили научные центры в Долгопрудном, Пущине и Подольске.

«В соответствии с условиями конкурсного отбора каждый центр на проведение исследований будет получать до 32 миллионов рублей ежегодно в течение трех лет. По истечении этого срока грантовую поддержку можно будет продлить еще на три года в зависимости от продвижения исследований», — отмечено в сообщении.

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