Орел, , 13:21 — REGNUM Приговор в отношении троих членов организованной преступной группы, организовавших мошенническую схему по торговле через интернет, вынесен Заводским районным судом Орла, сообщила корреспонденту ИА REGNUM 8 апреля старший помощник прокурора области Татьяна Цуканова. Все трое признаны виновными по статьям о мошенничестве и о покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Как установлено в суде, трое жителей Орла совместно с ещё одним соучастником (в отношении него материалы дела выделены в отдельное производство) разместили на ряде сайтов информацию о якобы продаже мобильных телефонов. После перевода от покупателей денег за товар, они либо не отправляли заказ, либо отправляли посылки с неисправными телефонами, их частями, другими предметами. Общий ущерб, причинённый мошенниками, оценивается в более чем 1,5 млн рублей.

Суд учёл позицию гособвинителя и назначил подсудимым наказание от 4,5 до 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также штрафы от 500 до 700 тысяч рублей. Приговор суда не вступил в законную силу.