Москва, , 13:31 — REGNUM На сайте Национальной электронной детской библиотеки опубликована очередная порция диафильмов — 123 названия. Среди них диафильм по сатирической истории в стихах Самуила Яковлевича Маршака «Мистер Твистер»: Мистер Твистер / стихи С.Я. Маршака; худож. И.П. Кеша. — Москва: Диафильм, 1949. — 1 дф. (63 кд.) Помните?

Мистер Твистер / стихи С.Я. Маршака; худож. И.П. Кеша.- Москва : Диафильм, 1949.- 1 дф. (63 кд.) © Национальная электронная детская библиотека

Мистер Твистер / стихи С.Я. Маршака; худож. И.П. Кеша.- Москва : Диафильм, 1949.- 1 дф. (63 кд.) © Национальная электронная детская библиотека

Мистер Твистер,Бывший министр,Мистер Твистер,Делец и банкир,Владелец заводов,Газет, пароходов,Решил на досугеОбъехать мир.

Диафильм 1949 года нарисовал Иннокентий Павлович Шапошников (Кеш). Канонический образ дельца и банкира создал Владимир Васильевич Лебедев.

Мистер Твистер, 1951 год © Национальная электронная детская библиотека

Рисунки к первому изданию даже реабилитировали Лебедева в глазах суровых критиков:

Против формализма и штампа в иллюстрациях к детской книге (Детская литература, 1936 год, №3−4) Рисунки Лебедева к «Мистеру Твистеру» не свободны от частных недостатков, но в целом они большая победа художника над собой, над собственной формалистической ограниченностью.

Представляете — при рождении замысла мистера звали Блистер! Корней Чуковский слышал первые варианты стихотворения в исполнении автора еще до того, как герой стал Твистером.

Мистер Твистер / стихи С.Я. Маршака; худож. И.П. Кеша.- Москва : Диафильм, 1949.- 1 дф. (63 кд.) © Национальная электронная детская библиотека

Маршак вспоминал, что толчком к созданию истории про мистера Твистера стал рассказ академика Мушкетова об иностранце-расисте, который отказался заселиться в ленинградскую гостиницу по соседству с чернокожим.

Мистер Твистер / стихи С.Я. Маршака; худож. И.П. Кеша.- Москва : Диафильм, 1949.- 1 дф. (63 кд.) © Национальная электронная детская библиотека

Подробную историю создания этого стихотворения и многочисленные вариации строк, слов и рифм можно найти в книге Бориса Галанова «Книжка о книжках». Приведем один пример — как мистер Твистер принимал решение о поездке в Ленинград:

Мистер Твистер, миллионер,Решил отправиться в СССР

или

Мистер Твистер, делец и банкир,Решил на досуге объехать мир.

или

Решил прокатитьЖену и дочь,Согласна женаИ дочь не прочь.

Но вариант, когда решение принимается по капризу дочери, оказался лучше всех.

— Отлично!ВоскликнулаДочь его Сюзи.— Давай побываемВ Советском Союзе!<…>А то, чего требует дочка.Должно быть исполнено.Точка.

Маршак продолжал работать над текстами даже после их выхода из печати. Даже если это была дань политической ситуации, стихи были идеально выверены. Поэтому просто сказать, что история про мистера Твистера написана в 1933 году, не получится. Работа над историей в стихах продолжалась годами.

Кто он? Рис. В. Лебедева (Быль-небылица / С. Маршак; — Москва : Детская литература, 1982.- 153, с.) © Национальная электронная детская библиотека

Интересно, что по воле Маршака мистер Твистер побывал персонажем стихотворения «Кто он». Надо сказать, что кроме Твистера навещали столицу разные мистеры — Смолл или Флинт.

Из-за моря-океанаОтдохнуть от всяких делМистер Смолл из МичиганаК нам в столицу прилетел.

Кто он? (Быль-небылица / С. Маршак; [рис. В. Лебедева]. — Москва: Детская литература, 1982. — 153, [6] с.)

А вот вариация из журнала «Мурзилка» военной поры:

В гости прибыл к нам когда-тоМистер Твистер, интурист.Был одет щеголевато,А собою неказист.

Кто он? (Мурзилка, 1943 год, №10)

И встречается заморский гость с нашим мистером Комсомолом, хозяином несметных богатств, тоже в разных местах в зависимости от времени публикации истории. В военное время:

Шли с винтовками ребятаИз ворот военных школ.«Вот, — промолвил провожатый, —Вот он, мистер Комсомол!»

В мирное:

Шли с портфелями ребятаИз ворот соседних школ.— Вот, — заметил провожатый, —Вот он, мистер Комсомол.

Напоследок вопрос: неужели это все иллюстрации Лебедева? Ведь мистеры Твистеры на них совсем разные. Кто же из них канонический?

И еще совет: почитайте отрывок из «Книжки о книжках» Бориса Галанова, опубликованный в журнале «Детская литература» (1969 год, №11).

Мне давно хотелось написать о том, как складывались и создавались хорошие книги, потому что их жизнь не менее увлекательна, чем рассказанные в них истории, а приключения мысли, пока книга пишется, оказываются столь же удивительными, как и приключения, выпавшие на долю ее героев.

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