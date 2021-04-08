Кострома, 8 апреля 2021, 15:11 — REGNUM Руководитель Костромской областной «Службы спасения, ГО и ЧС» Рамиль Сибатов написал заявление об увольнении по собственному желанию — предаёт ИА REGNUM.
Эти сведения корреспонденту информационного агентства подтвердил директор департамента региональной безопасности региона Сергей Баранов.
Напомним, ране работники областной «Службы спасения, ГО и ЧС» пожаловались ИА REGNUM на проблемы с обеспечением средствами индивидуальной защиты. Спасатель Денис Карев заявил, что специалисты вынуждены носить каски по очереди и пользоваться «дырявыми» болотными костюмами. Проверка департамента региональной безопасности, курирующего службу, подтвердила его слова. Известно, что деятельность службы сейчас проверяет прокуратура города Костромы.
Справка: «Служба спасения, ГО и ЧС» Костромской области не входит в систему МЧС России с 2002 года и финансируется из бюджета региона. В ней работает около 110 спасателей. Сотрудники службы спасения проводят аварийно-спасательные работы на пожарах, занимаются поиском людей и работами на воде. Рамиль Сибатов руководил службой с 2002 года.
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