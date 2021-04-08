Кострома, 8 апреля, 2021, 15:11 — ИА Регнум. Руководитель Костромской областной «Службы спасения, ГО и ЧС» Рамиль Сибатов написал заявление об увольнении по собственному желанию — передаёт ИА REGNUM.

Руководитель областной «Службы спасения, ГО и ЧС» Рамиль Сибатов

Эти сведения корреспонденту информационного агентства подтвердил директор департамента региональной безопасности региона Сергей Баранов.

«Да, Рамиль Самигуллович действительно попросил уволить его по собственному желанию с 15 апреля 2021 года. Через некоторое время в службе будет назначен новый руководитель».

Напомним, ране работники областной «Службы спасения, ГО и ЧС» пожаловались ИА REGNUM на проблемы с обеспечением средствами индивидуальной защиты. Спасатель Денис Карев заявил, что специалисты вынуждены носить каски по очереди и пользоваться «дырявыми» болотными костюмами. Проверка департамента региональной безопасности, курирующего службу, подтвердила его слова. Известно, что деятельность службы сейчас проверяет прокуратура города Костромы.