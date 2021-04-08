Бишкек, , 13:20 — REGNUM Трое молодых людей утром 5 апреля похитили девушку в центре столицы Киргизии, насильно усадили ее в машину и увезли в неизвестном направлении. Об этом сообщили в ГУВД Бишкека.

Через два дня в милицию поступило сообщение о том, что в поле в пригороде столицы пастух обнаружил автомобиль, а также трупы похищенной девушки и одного из ее похитителей.

Прибывшие на место правоохранители подтвердили эту информацию. По версии следствия 35-летний ранее судимый мужчина задушил похищенную им 26-летнюю Айзаду Канатбекову, после чего покончил жизнь самоубийством.

Также в милиции заявили о задержании одного из соучастников похищения девушки.