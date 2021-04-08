Таллин, , 13:20 — REGNUM Эстония живет в условиях ограничений и чрезвычайного положения, вызванного эпидемией коронавируса, уже больше года и настала пора взять ситуацию под полный контроль. Об этом премьер-министр Эстонии, председатель правящей Реформистской партии Кая Каллас заявила в парламенте страны Рийгикогу. Прямую трансляцию выступления вели ведущие СМИ Эстонии.

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«У нас достаточно научных знаний и практического опыта, чтобы знать — распространение этого вируса можно контролировать, если мы, как общество, договоримся об определенных правилах, которые будем вместе соблюдать», — заявила она.

По убеждению премьера, только таким образом можно сохранить жизни граждан и экономику Эстонии.

Она предложила ввести четырехуровневую систему уровней риска. Зеленый, желтый, оранжевый и красный цвета будут указывать на низкий, средний, высокий и очень высокий уровни риска эпидемии коронавируса и требовать соответствующей реакции.

Учитывая уровень риска, различные секторы национальной экономики и органы власти могут создавать кодексы поведения и рекомендации, основанные на специфике своей сферы деятельности.