Калуга, 8 апреля, 2021, 13:40 — ИА Регнум. В Калужской области в настоящее время учтено около 57 тысяч объектов гаражного назначения, из них почти 48 тысяч имеют сведения о правообладателях, сообщает 8 апреля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на руководителя регионального управления Росреестра Марию Демьяненко.

Иллюстрация управления Росреестра по Калужской области

К объектам гаражного назначения относятся здания, помещения и сооружения. Однако количество неучтенных гаражей по факту может быть больше. Речь идет как об объектах капитального строительства, так и о гаражах некапитального типа, которые находятся в гаражно-строительных кооперативах и гаражных товариществах. Сооружения должны быть одноэтажными, без жилых помещений. Земля, на которой расположен гараж, должна быть государственной или муниципальной. «Гаражная амнистия» распространяется на объекты гаражного назначения, возведенные до введения в действие Градостроительного кодекса РФ, то есть, до 30 декабря 2004 года. Воспользоваться «гаражной амнистией» смогут граждане — владельцы гаражей, возведенных до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ, их наследники, граждане, которые приобрели гаражи, возведенные до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ, по соглашению у лица, подпадающего под «гаражную амнистию». Не попадают под «гаражную амнистию» самовольные постройки и подземные гаражи при многоэтажках и офисных комплексах, а также гаражи, возведенные после вступления в силу Градостроительного кодекса РФ.

«Гаражная амнистия» упрощает порядок оформления прав на гаражные постройки и землю под ними. Право собственности по амнистии можно оформить по одному заявлению и, что немаловажно, без уплаты госпошлины при его подаче. Законом предусмотрены также дополнительные преимущества определенным категориям граждан при оформлении прав на гаражи. К примеру, решается вопрос предоставления инвалидам права на использование земельных участков для размещения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями», — уточнила Мария Демьяненко.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин подписал поправки в законодательство, предусматривающие введение «гаражной амнистии». Закон предоставляет гражданам возможность с 1 сентября 2021 года и до 1 сентября 2026 года бесплатно получить земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, на которых расположены их гаражи. Согласно данным Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), на всей территории России на государственный кадастровый учет поставлено более 5,6 млн объектов гаражного назначения. Из них права зарегистрированы только на 3,5 млн гаражей.