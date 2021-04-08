Волгоград, , 13:24 — REGNUM В Волгоградской области 8 апреля выявлены 110 носителей коронавируса — на три больше, чем за предыдущие сутки. Завершили лечение ещё 102 человека, зарегистрировано пять смертельных случаев у пациентов с COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Волгоградской области подтверждено 54 516 случаев заражения коронавирусом. Справились с болезнью 52 172 человека, скончался от осложнений 991 пациент.

В стационарах находятся 2231 взрослый и 17 детей, в том числе с подтверждённым коронавирусом — 1353 пациента.