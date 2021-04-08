Москва, , 13:18 — REGNUM Назначение специального посланника США по проекту «Северный поток — 2» свидетельствует о вмешательстве Вашингтона в дела других стран. Об этом 8 апреля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что проект строительства газопровода не имеет никакого отношения к США, которые находятся на другом континенте.

«Очень красноречиво говорит о том, что называется вмешательством во внутренние дела, в экономические интересы других стран», — сказал представитель Кремля.

Ранее издание Politico сообщило, что советник президента США Амос Хохштейн может занять пост специального посланника США в переговорах о прекращении строительства газопровода «Северный поток — 2».

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