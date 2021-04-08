Москва, , 13:18 — REGNUM Правительство России выделит регионам 1,67 млрд рублей для оснащения оснащение медицинских, образовательных и спортивных учреждений. Об этом 8 апреля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

«Речь идёт об исполнении обязательств по государственным контрактам, которые были заключены в прошлом году», — рассказал он.

По словам Мишустина, за счёт выделяемого финансирования в субъекты поставят 115 автомобилей скорой помощи, около 1,5 тыс. музыкальных инструментов для детских школ искусств.

Кроме того, планируется приобрести спортивный инвентарь и оборудование, средства для дезинфекции и измерения температуры, комплексы для скрининговой оценки организма и тестирования уровня физподготовки спортсменов.