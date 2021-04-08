Уфа, , 13:22 — REGNUM Мужчину осудили за переброс наркотического средства в исправительную колонию в Башкирии. Об этом 8 апреля сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

В суде было установлено, что осенью 2019 года фигурант уголовного дела купил через интернет наркотическое средство, положил его в картофель. Ночью он перекинул этот картофель через забор исправительной колонии. Сотрудники этого учреждения заметили мужчину и задержали его.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам покушения на незаконный сбыт наркотиков, 31-летний подсудимый признал свою вину. Суд приговорил мужчину к четырем годам шести месяцам колонии строгого режима.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии мужчину заподозрили в содержании наркопритона.