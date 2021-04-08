Минск, , 13:18 — REGNUM Вопросы реализации Договора по открытому небу (ДОН) согласованы в двустороннем формате Россией и Белоруссией. Об этом 8 апреля сообщает пресс-служба белорусского минобороны по итогам заседания в Минске совместной консультативной группы по вопросам контроля над вооружениями оборонных ведомств двух стран.

«Согласованы вопросы совместной инспекционной деятельности по Венскому документу в условиях продолжающейся пандемии коронавирусной инфекции. Также согласованы вопросы дальнейшей реализации Договора по открытому небу в рамках группы государств Республика Беларусь — Российская Федерация», — говорится в сообщении.

Также указывается, что стороны подписали протокол, в котором ими был определен порядок взаимодействия в 2021 году, и установили порядок взаимодействия по обеспечению иностранной инспекционной деятельности во время подготовки и проведения в 2021 году на территории Белоруссии совместного стратегического учения «Запад-2021».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский посол в РФ Владимир Семашко рассказал, что с 1 января будущего года роуминг между Россией и Белоруссией может быть отменен после подготовки и согласования всех соглашений между правительствами двух стран.