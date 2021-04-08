Рязань, , 13:16 — REGNUM В Рязанской области 8 апреля подтверждено 50 случаев заражения коронавирусом — на один случай меньше, чем за предыдущие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. Выздоровели ещё 59 человек, зарегистрировано четыре летальных исхода.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация и боязнь третьей волны – все новости»

Темп прироста инфекции за сутки составил 0,19%. С начала пандемии COVID-19 подтвердился у 26 723 жителей Рязанской области. Выздоровели 24 819 человек. В лечебных учреждениях находятся 235 пациентов с коронавирусом.

По данным федерального оперативного штаба, от осложнений на фоне инфекции в регионе скончались 394 человека, в том числе смерть четырёх человека подтверждена за прошедшие сутки.