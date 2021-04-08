Москва, , 14:05 — REGNUM Певец Андрей Губин сменил место жительства, переехав в Египет. Об этом 8 апреля сообщает издание StarHit.

По данным СМИ, исполнитель живёт на авторские отчисления со своих песен и арендует дом в городе Дахаб на берегу Акабского залива. Возвращаться в Россию певец пока не планирует.

ИА REGNUM напоминает, что Андрей Губин (настоящее имя — Андрей Клементьев) — российский поп-музыкант. В середине 2000-х годов он ушёл со сцены из-за проблем со здоровьем.

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