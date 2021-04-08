Москва, , 13:13 — REGNUM Высокий спрос на российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V» во всём мире является реальностью. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Есть устойчиво высокий спрос во многих и многих странах мира. Вот это то, что является такой достаточно очевидной реальностью, и с чем мы сейчас работаем», — сказал Песков.

По его словам, в Евросоюзе, с одной стороны, «есть вот это централизованное агентство», а с другой стороны, Россия фиксирует желание отдельных стран в обход централизованных решений на основе двусторонних контактов «уже обговаривать возможные закупки».