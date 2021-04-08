Ульяновск, , 13:12 — REGNUM Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, который ранее заявлял о готовности участвовать в предстоящих выборах главы региона, подал в отставку. Об этом он заявил на своей странице в «Фейсбуке».

61-летний Сергей Морозов возглавляет регион с 2005 года. В своём обращении он пояснил, что покидает пост губернатора для участия в предстоящих выборах в Госдуму России.

«Я принял решение, что могу принести пользу региону в новом статусе. Считаю, что должен баллотироваться в Государственную Думу, в связи с чем попросил президента России Владимира Владимировича Путина принять мою отставку», — говорится, в частности, в обращении главы региона.

Напомним, в марте 2021 года Морозов заявил, что готов участвовать в выборах главы региона при условии поддержки жителей и Кремля. Его очередной срок заканчивался в сентябре 2021 года.

Читайте также: Губернатор Ульяновской области планирует выдвинуться на новый срок

Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Морозов переизбирался на пост губернатора трижды. Дважды его кандидатуру вносили президенты России: в марте 2006 года (на тот момент —Владимир Путин) и в феврале 2011 года (Дмитрий Медведев), по итогам рассмотрения Законодательное собрание Ульяновской области утверждало Сергея Морозова в качестве губернатора.

На очередной срок он был избран 18 сентября 2016 года по итогам всенародного голосования. При явке 52,29% за Морозова поддержали 54,34% избирателей.